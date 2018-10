Hjullåst lastbil kørte på motorvejen - uden hjullås

Mandag 1. oktober 2018 kl: 15:30

Af: Redaktionen Forhistorien er, at mandskab fra Tungvognscenter syd deltog i en kontrol af lastbiler på rasteplads Blankhøj ved Aarhus torsdag 27. september. I den forbindelse blev en lastbil fra Litauen med en Litauisk chauffør tilbageholdt, fordi køretøjets SCR-anlæg var manipuleret, ligesom der blev fundet en kraftig magnet, der kunne anvendes til tacograf-manipulation. Derfor blev køretøjet sikret med en hjullås indtil der var betalt sikkerhedsstillelse på i alt 31.000 kroner.Under en patrulje natten til søndag 30. september, hvor Tungvognscenter syd, også var ude og lave kontrol, kom lastbilen så kørende ad Motorvej E45 mod syd ved Kolding. Politiet forsøgte at standse lastbilen, hvilket i første omgange ikke lod sig gøre, da chaufføren forsøgte at undgå kontrol ved at fortsætte ad motorvejen. Vogntoget blev dog på et tidspunkt bragt til stansning i nødsporet. Det viste sig, at det nu var vognmanden selv, der var fører af vogntoget, mens den oprindelige chauffør sad ved siden af. Ingen af dem anvendte førerkort i kontrolapparatet, og vognmanden havde slet ikke kørekort til lastbil, ligesom der fandtes en del andre overtrædelser af forskellig lovgivning. Der var intet spor af den hjullås, som politiet havde sat på lastbilen om torsdagen.Lastbilen blev herefter beslaglagt af politiet og transporteret til et sikkert sted. Der venter nu vognmanden og virksomheden et retsligt efterspil, og en bøde, der er noget større end den oprindelige p å31.000 kroner.Derfor hører Tungvognscenter syd gerne fra personer, der måtte havde set noget lørdag aften på rasteplads Blankhøj ved Århus.Sydøstjyllands Politi kan kontaktes via 114.