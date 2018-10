161.000 gange dagligt kører bilister over for gult

ANALYSE AF TRAFIKKEN I AARHUS

Mandag 1. oktober 2018 kl: 11:42

Af: Redaktionen For at bringe tallene ned gennemfører Aarhus Kommune i de kommende uger endnu en gang en kampagne, der skal få bilister i byen til at bremse for gult - og holde for rødt lys.









- Vi ved, at det skaber mange farlige situationer, at nogle bilister vælger at tage chancen og ignorere et gult lys. Det er noget, vi er opmærksomme på i hverdagen. Men set i lyset af de senest tal kommer vi til at sætte ind med flere særlige indsatser i den kommende tid, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Østjyllands Politi.









- Man må kun køre over for gult, hvis man vurderer, at det vil skabe en farlig situation at bremse. Som udgangspunkt betyder gult lys stop lige som det røde lys, siger han videre.









Det koster en bøde på 1.500 kroner at køre over for gult, hvis politiet vurderer, at bilisten burde have bremset.











Straffen for at køre over for rødt lys er en bøde på 2.000 kroner plus et klip i kørekortet.

