Det er på tide at trykke på Stop

200 CHAUFFØRER VAR SAMLET I KOLDING

Mandag 1. oktober 2018 kl: 11:20

Imens banditter i habitter scorer astronomiske summer på hvidvask, svindel og skattely og bliver belønnet med gyldne håndtryk, gør vi chauffører en dyd ud af hårdt og ærligt arbejde. Uden chaufførernes arbejde i døgnets 24 timer, skjult for den almindelige dansker, bag rattet på de danske veje, ville alting gå i stå. Landets chauffører holder økonomien og samfundet kørende - men i modsætning til bankdirektørerne sker det alt for ofte til helt urimelige løn- og arbejdsforhold.



Arbejdsgiverne på tværs af transportbranchen siger, der er mangel på arbejdskraft - hvis det er sandt, så burde første skridt være at tilbyde bedre løn- og arbejdsforhold for at trække flere til. Er det ikke sådan udbud og efterspørgsel fungerer?



I årevis har buschaufførerne været under massivt pres fra deres arbejdsgivere. Minuttyranni betyder, at chaufførerne ikke kan levere den service og det gode arbejde, som befolkningen rettelig forventer. Politikere, kommuner og trafikselskaber tror tilsyneladende, at virkeligheden retter sig efter deres gyldne regneark. De skærer og skærer, men det er ikke dem, der skal møde brugerne. Køreplaner lægges så stramt, at der ikke er tid til at lave lovpligtig sikkerhedskontrol af køretøjerne, som chaufførerne personligt står til ansvar for.

Overenskomsterne - grundlaget for den såkaldte danske model - undergraves systematisk. 73 procent af chaufførerne har problemer med at afholde deres overenskomstsikrede pauser. Stress er vidt udbredt. Chaufførernes helbred tager skade, fordi der ikke er tid til at komme på toilettet. Så det er ikke underligt, at buschaufførerne er vrede! Det offentliges udbudsræs og ensidige fokus på pris har forlængst taget overhånd. Mens det offentlige sparer, er det chaufførerne der betaler.





Vi forsamlede chauffører bakker op om vores kolleger i busserne: Det er på tide at trykke stop!









