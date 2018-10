Holstebromotorvejen er blevet indviet

Mandag 1. oktober 2018 kl: 11:15

Fakta om motorvejen til og fra Holstebro

Anlægsloven for Holstebromotorvejen blev vedtaget i december 2013

Holstebromotorvejen er 39 kilometer lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning

Første spadestik til Holstebromotorvejen blev taget i marts 2015

I maj 2017 åbnede de første 10 kilometer - Messemotorvejen - vest om Herning

I november 2017 åbnede yderligere 14 kilometer mellem Sinding og Tvis

De sidste 15 kilometer af Holstebromotorvejen åbnede 30. september i år

Af: Redaktionen Holstebro Kommune og DGI Vestjylland havde stablet en stor folkefest med kultur, koncerter, underholdning og masser af motion på benene, så festpladsen lidt uden for Holstebro var fyldt op .Over 6.000 mennesker deltog i motionsarrangementer som gang, løb og cykling, og det skønnes, at over 10.000 mennesker i alt deltog i festlighederne, som markerede indvielsen.- Det er skønt at se så mange glade og feststemte mennesker her på pladsen i dag, sagde ministeren i sin tale.- Der er stor grund til at ønske borgere og trafikanter i hele regionen et stort tillykke med den nye motorvej. Motorvejen vil binde Danmark bedre sammen og styrke erhvervslivet. Den nye vej giver også trafikanterne mulighed for at komme hurtigere frem. Ja faktisk kommer trafikanterne ifølge Vejdirektoratet til at spare 15 minutter mellem Herning og Holstebro, sagde Ole Birk Olsen.