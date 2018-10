Udbygningen af E45 i Østjylland er færdig i denne omgang

Mandag 1. oktober 2018 kl: 10:58

Fakta om motorvejsstrækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S

I perioden fra 2010-2016 er trafikken steget med 25 procent på strækningen

De nye motorvejsspor vil give trafikanterne en hurtigere og mere sikker rejse på strækningen

Motorvej E45 mellem Skanderborg og Aarhus blev i sin tid bygget med en 12 meter bred midterrabat

Normalt udbygger man en motorvej på ydersiderne, men på denne strækning er udbygningen fra fire til seks spor sket i midterrabatten

Af: Redaktionen I sidste uge blev motorvejen åbnet i tre spor i nordgående retning, nu åbner sporene i sydgående retning, så der fra tirsdag vil seks spor på strækningen.- Vi forventer, at det bliver meget nemmere at være trafikant på Østjyske Motorvej. I nordgående retning har vi oplevet en markant forbedring ved at tage det tredje spor i brug. Trafikanterne kommer hurtigere frem og oplever ikke myldretidskørslen på samme måde som før. Det er en fornøjelse at køre på strækningen nu, hvor der er plads til den trafikmængde, der reelt er på E45, siger projektleder i Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.Udbygningen motorvejen fra fire til seks spor gik i gang i januar, og Vejdirektoratets entreprenør, Arkil, har siden arbejdet med udbygningen for at øge fremkommeligheden.- Takket være en ekstraordinær indsats fra alle involverede parter - entreprenører, underentreprenører og bygherren - er det lykkedes at komme i mål på rekordtid med et komprimeret og logistisk udfordrende projekt. Det har været en stor tilfredsstillelse at udføre et projekt, der er til gavn for infrastrukturudfordringerne i det østlige Jylland, siger projektchef i Arkil, Bo Nielsen.Hastigheden bliver 130 km/t på strækningen.Strækningen er dog ikke helt færdig. Motorvejen mangler det øverste slidlag, og det vil blive lagt ud, når asfaltsæsonen starter igen i foråret 2019.- Det er på lånt tid, at trafikanterne har de ekstra spor. Vi kommer tilbage med arbejder på motorvejen for at øge kørekomforten med et godt slidlag. Indtil videre kan trafikanterne dog nyde den ekstra plads på strækningen, siger Robin Højen Madsen.