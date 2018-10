Danske rederiers tilstedeværelse i Storbritannien skal sikres

Mandag 1. oktober 2018 kl: 10:08

Af: Redaktionen Baggrunden for seminaret var, at Storbritannien næste år træder ud af EU, efter at landet 1. januar 1973 trådte ind i samarbejdet sammen med Danmark og Irland. I den 45 år lange periode har danske rederier skabt en betydelig markedsposition i landet, som i dag udgør 9,6 milliarder kroner i eksport fordelt på transport af både varer og passagerer samt services til den britiske offshore-sektor, som er verdens største.I 2017 havde rederierne over 14.500 havneanløb i Storbritannien. Overordnet støtter søtransport langt størstedelen af samhandelen mellem Storbritannien og de resterende EU-lande.For Danske Rederier er det helt afgørende, at de politiske forhandlinger, der foregår på højtryk mellem EU og Storbritannien, sikrer en så gnidningsfri overgang for Storbritannien til den nye status som ikke-EU land. Det gælder ikke mindst rammerne for det fremtidige arbejde, som efter rederiernes mening bør fastholde danske rederiers adgang til det britiske marked. Det er i dag det tredjestørste globalt set og det største i EU.Danske Rederier peger på, at der er fare for, at de maritime problemstillinger bliver klemt i rækken af problemer, som Brexit medfører uden en ordentlig aftale.DFDS er et af de helt store danske rederier, der direkte påvirkes af Brexit i sin daglige forretning. Kasper Moos, Vice President, Head of Business Unit Channel for DFDS forklarede, hvordan man har forsøgt at planlægge forskellige scenarier med udgangspunkt i et usikkert politisk klima.- Vi har fra dag ét efter afstemningen i 2016 arbejdet med at planlægge os ud af, hvad end Brexit ender med. Både et hårdt og et blødt Brexit. Jeg ser det dog stadig som mest sandsynligt, at den forhandlede overgangsperiode frem til udgangen af 2020 kommer til at gælde, men det er vigtigt, at de politiske beslutningstagere ved, hvad der rammer os. Derfor er jeg fint tilfreds med dagens møde, sagde Kasper Moos.For Danske Rederier er det afgørende, at kravene til rammerne for de fremtidige forhold lyder på fri og lige markedsadgang og smidige havneprocedurer for både godstransport og offshore-markedet.- For os handler det om at bevare så meget som muligt af det nuværende regelværk. Samtidig har vi også øje for, at EU i fremtiden skal matche Storbritannien på den lange bane på konkurrencedygtige rammevilkår for at drive rederi i EU, siger Casper Andersen, der er EU-chef for Danske Rederier og initiativtager til seminaret.