Vognmand i Aarhus har fået ny lastbil med krog og kran

Mandag 1. oktober 2018 kl: 09:57

Af: Redaktionen Kranen er en Hiab X-HiPro 302 EP-5 med fem hydrauliske udskud, så kranen kan række 15,1 meter ud. Kranen er udstyret med CombiDrive 3 radiostyring, hvorfra støttebenene også kan betjenes. Da det er en CombiDrive-kran, er den ligeledes med en funktion, der dæmper vertikale bevægelser og med parkeringshjælp, så kranen nemt kan pakkes sammen.Kroghejset - et Multilift XR18S.51 - har en kapacitet på 18 ton og er udstyret med både ilgang og hurtigtip, der henholdsvis mindsker hastigheden ved aflæsning af tomme containere og reducerer tiptiden. Derudover har Sawo monteret en manuelt udtrækbar kofanger og træk med luftservo.Scania-chassiset, som kran og krog er monteret på, er et fire-akslet XT 450 chassis med CR17 førerkabine. Scania’en har parabel-fjedre og luftaffjedring. Totalvægten er på 32.000 ton og akselafstanden er på 4.750 mm.Vognmandsfirmaet Bendt Hansen & Sønner beskæftiger sig med vejgodstransport og flere former for kranopgaver.