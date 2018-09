En ny Brabrand Station skal undersøges

AARHUS LETBANE ETAPE 2

Fredag 28. september 2018 kl: 12:46

Aarhus-Silkeborg på 23 minutter



Af: Redaktionen En ny station i Brabrand kan blive et knudepunkt for togtrafik, busser og etape 2 af Letbanen.- Vi skal se på den rolle, som en station i Brabrand kan spille, både på kort sigt med letbane til Brabrand og på lang sigt med en ny Silkeborg-bane. Vores undersøgelser tager udgangspunkt i, at Letbanen kører til den nye station, hvor også flere busser vil standse. Undersøgelserne handler også om at se på mulig byudvikling i oplandet, siger Hans V. Tausen, der er civilingeniør i Aarhus Kommune.En kommende station i Brabrand skal enten placeres ved krydset Silkeborgvej/Stenbækvej eller lidt længere mod vest ved krydset Silkeborgvej/Truevej.Allerede i efteråret 2016 blev der gennemført en forundersøgelse af en direkte bane på strækningen Aarhus-Silkeborg. Bliver der etableret dobbeltspor mellem de to byer, kan togene undervejs stoppe i Svejbæk, Låsby, Galten, Framlev, Brabrand og Åby.Fra et stop i Brabrand vil det være muligt at køre med tog til Aarhus C på syv minutter. Og en dobbeltsporet regionalbane vil gøre det muligt at rejse mellem Aarhus H og Silkeborg på 23 minutter. Samtidig vil det på Brabrand Station være muligt at stige om til Letbanen, som efter planen skal køre til Aarhus H via Gellerup, Bispehaven og Viborgvej.Med finansloven blev der i 2017 afsat 40 millioner kroner til forundersøgelser og VVM-undersøgelse af etape 2. Og i maj i år gav byrådet i Aarhus grønt lys til at sætte gang i undersøgelserne, herunder vurderingen af den nye Brabrand Station. Målet er, at kunne drage en foreløbig konklusion om og hvordan der skal arbejdes videre med projektet kan ligge klar i 2019. Herefter kan der sættes gang i selve projektafklaringen, miljøundersøgelser og mere konkret planlægning for de områder, der berøres.