Nyscan Trucks bliver DAF-partner på Sjælland og Lolland-Falster

Fredag 28. september 2018 kl: 11:34

Masser af turbulens



Af: Redaktionen HEJ Gruppen har fået DAF med i sit aktivitetsprogram sammen med MAN, Iveco og Scania. Og ja, det er rigtigt set. Scania'en er en T-model af hollandsk herkomst bygget på basis af en Scania 650.De nye DAF-aktiviteter skal ske i det nyetablerede Nyscan Trucks A/S, der er et søsterselskab til Nyscan A/S, som HEJ Gruppen overtog tidligere i år.Nyscan A/S har i over 50 år været kendt som en del af det danske og internationale Scania-servicenetværk. Iveco-aktiviteterne i det tidligere Nyscan Biler A/S er i HEJ Gruppen lagt sammen med aktiviteterne i det tidligere Ringsted Erhvervs Auto (REA) under det nye navn REA Erhvervsbiler A/S. HEJ Gruppens MAN-aktiviteter fortsætter uændret fra hovedkvarteret i Dalby.- Nyscan-koncernen har i de senere år været ude i en masse turbulens. Efter at være blevet en del af HEJ Gruppen i foråret har vi fået struktur på aktiviteterne på en rigtig god måde, så det tegner godt for fremtiden, siger direktør Christian Barsøe og tilføjer:- Her bliver DAF-aktiviteterne i Nyscan Trucks A/S en meget vigtig del. For takket være et meget bredt produktprogram, høj kvalitet og stigende popularitet ser vi store muligheder i at forøge DAFs markedsandel øst for Storebælt.Med en baggrund som blandt andet direktør for den danske MAN-importør gennem mange år kom Christian Barsøe til Nyscan med den klare opgave at sikre Nyscan’s fremtid som en førende leverandør af lastbiler og transportmateriel med tilhørende serviceydelser.- Vi har valgt at koncentrere Nyscan Trucks’ kommende DAF-aktiviteter på det bedst beliggende lastbilanlæg i Hovedstadsområdet, nemlig Skandinavisk Transport Center i Køge, samt i vores Sakskøbing-afdeling, forklarer Christian Barsøe.- Begge steder indretter vi separate DAF værksteds- og lagerfaciliteter.Nyscan kører sine Scania-aktiviteter uændret videre i Køge, Vordingborg og Sakskøbing. Men efter over 50 år i Roskilde, trækker Nyscan sig ud af Roskilde. Roskilde-anlægget bliver et dedikeret Iveco-anlæg under REA Erhvervsbiler.- I forbindelse med Roskilde-afdelingens udtræden af Scania-netværket har vi flyttet de Scania-specialister, der blev ”hjemløse” i forbindelse med afdelingens overgang til Iveco-anlæg, til Køge, siger Christian Barsøe.Nyscan Trucks har i øjeblikket travlt med at få indrettet sig i henholdsvis Køge og Sakskøbing samt rekruttere nye mekanikere, reservedelsfolk og administrative medarbejdere.Sløret for Nyscan Trucks A/S’ kommende DAF-aktiviteter samt den nye koncernstruktur for HEJ Gruppen er netop blevet løftet ved et større arrangement i Køge. Uden for var der linet splinternye MAN-, IVECO-, Scania- og DAF-trækkere op for at markere HEJ Gruppens status som Sjællands absolut største, privatejede lastbilleverandør med det absolut største produkt- og serviceudvalg.