Private vognmænd har anlagt søgsmål mod 3F

Fredag 28. september 2018 kl: 11:14

Af: Redaktionen Ifølge vognmandsorganisationen FDL bliver de fire vognmænd støttet af omkring 30 vognmandskolleger, som indtil videre ønsker at være anonyme, men som har underskrevet sympati-tilkendegivelser.De fire vognmænd med Frede Madsen som talsmand regner med langt større opbakning i takt med at nyheden spredes.- Vores retssikkerhed og frihed til frit valg af overenskomst er truet, og derfor er vi nødt til at handle, siger vognmand Frede Madsen til FDL Nyt.- Vi ønsker at stoppe 3F, der ønsker, at vognmændene følger én bestemt overenskomst med 3F´s transportgruppe, siger han videre.Det er advokatfirmaet Sønderby Legal i Randers, der fører sagen. Søgsmålet går på vognmændenes ret til at indgå lige præcis den overenskomst, de selv foretrækker. FDL fremfører, at der har på landsplan bredt sig en stigende irritation over, at 3F truer med sympati-konflikter, hvor 3F presser især mindre vognmandsfirmaer til at følge en anden overenskomst, end den, de følger.- Vi ønsker som vognmænd samme behandling, som arbejdsgivere i andre erhverv, hvor man godt kan finde ud af at aftale løn- og arbejdsvilkår med sine medarbejdere.Vi har, som andre brancher, naturligvis ordentlige forhold på arbejdspladsen, men uden foreningstvang eller tvang til at følge en bestemt overenskomst, siger Frede Madsen og fortsætter:- Vi er udmærket klar over, at det er et drastisk skridt at anlægge sag mod en af Danmarks mest magtfulde organisationer. Men vi har jo set mange eksempler på, at man, i samarbejde med arbejdsgiverorganisationer tilsluttet DA indleder sympatikonflikter mod vognmænd, der kan dokumentere bedre løn- og arbejdsforhold, end 3F overenskomsten giver.FDL’s kontorleder Jens Groot peger på, at FDL som organisation ikke kan blande sig i søgsmålet.- Men der skal ikke herske tvivl om, at vi har sympati for de vognmænd, som har haft mod til at anlægge søgsmålet, siger Jens Groot.FDL har ved flere lejligheder gjort politikerne på Christiansborg opmærksom på 3F’s måde at agre på, men uden at slå i gennem. Derfor har FDL for nylig skrevet til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og anmodet om et personligt møde med ministeren for at få bremset 3F’s måde at agere på.