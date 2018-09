REA Erhvervsbiler overtager Iveco-forhandling på Sjælland

Fredag 28. september 2018 kl: 11:03

Et bredt sortiment

Høj kvalitet på hele Sjælland



Af: Redaktionen Fra venstre Håkan Jönsson, direktør for Iveco North Europe & Baltics sammen med Gert Hansen, Peter Hansen og Jan Nørskov Pedersen fra REA Erhvervsbiler A/S.REA Erhvervsbiler bliver dermed autoriseret forhandler af Iveco’s fulde programmet med afdelinger på hele Sjælland - i Roskilde, Glostrup, Næstved og Slagelse. Samtidig flytter Ringsted Erhvervs Auto’s hidtidige afdeling i Ringsted til Roskilde, som bliver det fremtidige omdrejningspunkt for Iveco-aktiviteterne.- Afdelingen i Roskilde ligger centralt placeret tæt på Holbæk-motorvejen og er trafikalt smidigere for vores kunder at komme til. For os er det et væsentligt parameter i en verden, hvor hurtighed er afgørende og trængsel en del af dagligdagen. Samtidig er vi i den fordelagtige situation, at samtlige medarbejdere fra Ringsted-afdelingen flytter med til Roskilde, hvilket betyder, at vi helt fra starten kan sætte et stærkt hold med 20-30 års Iveco-erfaring, siger Gert Hansen.Værkstedschef i Roskilde-afdelingen bliver Peter Hansen, der sammen med nuværende værkstedsleder Kasper Hansen skal styre afdelingen i Roskilde.- Peter Hansen er en nøglemedarbejder, som har spillet en stor rolle i opbygningen af Ringsted Erhvervs Autos succes, og som ikke mindst har været med til at sætte det stærke hold af medarbejdere, der nu skal løfte opgaven i Roskilde, påpeger Gert Hansen.Salgsdirektør i REA Erhvervsbiler bliver Jan Nørskov Pedersen, der som tidligere salgs- og marketingdirektør i Iveco Danmark har et solidt kendskab til Iveco’s produkter.Når REA Erhvervsbiler slår dørene op, er det stadig med Ivecos brede udbud af vare- og lastbiler. Heriblandt er ’International Van of the Year 2018’ og ’Årets Varebil i Danmark 2018’, Iveco Daily Blue Power, som er en række bæredygtige og effektive løsninger til brug i byer. Den nye on- og offroad lastbil - Iveco Stralis X-Way - der kombinerer det bedste af Iveco’s brændstofeffektivitet og sikkerhedsteknologier fra landevejskøretøjerne med offroad robusthed fra de mest slidstærke versioner - er også på programmet med segmentets højeste nyttelast.- Vi er ualmindeligt tilfredse med, at størstedelen af Iveco’s aktiviteter på Sjælland nu samles hos REA Erhvervsbiler og dermed cementerer Iveco’s position på Sjælland. Med Ringsted Erhvervs Auto, der blev årets Iveco-forhandler i 2018, som ejer, er der tale om et særdeles solidt selskab. Vi er ikke i tvivl om, at den erfarne ejerkreds og ledelse sammen med et stærkt hold af erfarne medarbejdere fremover vil sikre vores kunder på Sjælland en service af højeste kvalitet, siger Håkan Jönsson, der er Business Director, Iveco North Europe & Baltics.