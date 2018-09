Havarist fra Norge kom på ret køl i Danmark

Torsdag 27. september 2018 kl: 11:36

Mange følelser reddede bilen fra bilkirkegården



Skiftede hovedlejer



Lang genopbygning



2.500 km hjem igen

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tomo Logistics fire år gamle Scania R 730 har gennemgået en omfattende genopbygning på Scania Danmarks værksted i VojensEjeren af Tomo Logistic havde investeret så mange følelser og penge i bilen, at han ikke ville lade den dø, så for nylig blev bilen meldt klar igen efter en genopretning og genopbygning på Scania Danmarks værksted i Vojens.Vognmand Karl Morten Mortensen driver sin lille vognmandsforretning Tomo Logistic med tre lastbiler i Tromsø omkring 600 km nord for Polarcirklen. I 2014 fik han leveret en ny Scania R 730 sættevognstrækker, der var indkøbt hos den lokale Scania-forhandler i Tromsø, men opbygget på Scania Danmarks afdeling i Vojens og lakeret af Mosegaards Autolakering i Bramming.Den flotte opbygning og ditto lakering gjorde snart bilen legendarisk på landevejene og ved lokale og internationale lastbiludstillinger. Bilens flotte design fik mange fans i transportbranchen, så derfor var det et chok for mange, da bilen efter fire års problemfri drift og med ca. 468.000 kilometer på tælleren blev involveret i en alvorlig trafikulykke. Heldigvis skete der ingen personskader ved ulykken, men bilen blev så hårdt medtaget, at Karl Morten Mortensen var bange for, at han måtte afskrive den.- Når man har lagt så meget energi i en lastbil og har skabt noget så unikt, er der mange følelser involveret, siger Karl Morten Mortensen og fortsætter:- Jeg ville nødig se den ende på bilkirkegården, så efter aftale med mit forsikringsselskab fik vi lov til at transportere bilen på blokvogn de 2.500 kilometer til Scania Danmark i Vojens for at se, om den kunne reddes.Hos Scania Danmark i Vojens blev afdelingschef Jan Christensen og værkfører Gert Nommensen sat i spidsen for at undersøge bilen og udarbejde en præcis skaderapport i samarbejde med taksatoren.- Som altid, når vi arbejder med trafikskadede lastbiler, gennemførte vi en komplet inspektion af hele bilen fra for- til bagkofanger. Det skete i samarbejde med en dansk taksator for det norske forsikringsselskab, siger Jan Christensen og fortsætter:- Vi undersøgte ALLE komponenter for skader, både ud- og indvendigt, og det var let at se, at der var store skader både på førerhus, chassis og opbygning. Desværre var bilen væltet ved ulykken, så vi var også nervøse for, at motoren havde fået skader på grund af manglende smøring ved at køre i tomgang, mens bilen lå på siden.- Derfor åbnede vi motoren nedefra for at tjekke for skader på krumtappen, men der var heldigvis ikke sket noget alvorligt. Konklusionen blev, at der var fornuft i at genopbygge bilen, og når vi nu alligevel var i gang, skiftede vi hovedlejerne i motoren for en sikkerheds skyld, så den kan køre mange hundrede tusind kilometer igen uden risiko for motorhaveri, siger Jan Christensen.Ved vælteulykker med tungt lastede lastbiler er der en risiko for skader på chassisrammen. Desværre havde Tomo-bilen også fået beskadiget rammen, så den blev strippet for førerhus og opbygning og sat i en opretterbænk.- Ved hjælp af kraftige kæder og hydraulikstempler kan vi trække og trykke chassisrammen tilbage i sin oprindelige form. Ofte varmer vi udvalgte steder på chassiset op ved hjælp af induktionsvarme, så stålet bliver nemmere at rette op. En kontrolleret nedkølingsproces gør, at vi undgår at svække chassiset ved opvarmningen, forklarer Jan Christensen.Efter at chassiset var rettet op, begyndte genopbygningen af bilen. Førerhuset blev udskiftet med et brugt, men velholdt førerhus, og hele indmaden fra det oprindelige førerhus blev flyttet over. Samtidig gik et helt team af smede, elektrikere og mekanikere i gang med at rette de skadede komponenter og fremstille nye, hvor de oprindelige ikke stod til at redde.Da lejligheden bød sig, besluttede Karl Morten Mortensen at få opbygningen moderniseret med nye detaljer, og efter en målrettet indsats over flere måneder var bilen klar til for anden gang at blive kørt til Mosegaards Autolakering i Bramming.Her fik airbrush-artisten Ray Hill ansvaret for at skabe et nyt, rullende kunstværk. Vognmanden ville gerne bevare stilen og motiverne fra den gamle bil, men samtidig give den nye farver, og sådan blev det. Som sidste indsats fik autopolstrerne hos FL Buur i Vrå i Nordjylland til opgave at genskabe førerhusinteriøret med det, der kunne reddes fra den gamle bil og fremstille nyt, hvor det var nødvendigt.Efter genopbygning, lakering og ompolstring returnerede Karl Morten Mortensens genopståede Scania R 730 til Scania Danmark i Vojens, hvor de sidste klargørings- og monteringsopgaver blev udført.Endelig kunne Karl Morten Mortensen igen drage de 2.500 km tilbage til Tromsø. Han er glad for at have fået sin legendariske bil tilbage på landevejen, og i Vojens er de glade og stolte over at have reddet 730’eren fra bilkirkegården.