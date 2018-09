Nordjysk projektleder fik pris på verdenskongres

Torsdag 27. september 2018 kl: 10:27

Nordjylland med forrest i feltet inden for ITS



Jacob Bangsgaard, direktør for ERTICO; Svend Tøfting, projektleder i Region Nordjylland; Steffen Rasmussen, direktør for ITS Verdenskongressen; Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune.



Af: Redaktionen Svend Tøfting, som til dagligt er projektleder i Region Nordjylland, modtog en specialpris for sit arbejde, som siden 2001 har været med til at skabe øget opmærksomhed omkring mobilitet og nye transportteknologier både i Nordjylland, resten af Danmark og i hele verden.Svend Tøfting er mangeårig formand for interesseorganisationen ITS Danmark og har siddet i bestyrelsen for den europæiske organisation ERTICO, som arrangerer ITS Verdenskongressen hvert tredje år. Ud over at trække Verdenskongressen til København i år har Svend Tøfting tidligere medvirket til at få kongressen til Aalborg i 2007, ligesom han generelt har sat Danmark på verdenskortet inden for udvikling af de såkaldte intelligente transportsystemer, som dækker over teknologier og services, der eksempelvis kan sikre en mere effektiv trafikafvikling og øget trafiksikkerhed.- Jeg er meget stolt over anerkendelsen, og ikke mindst er jeg glad for, at jeg gennem årene hos både Region Nordjylland og Nordjyllands Amt har haft mulighed for at udvikle intelligente transportsystemer på globalt plan med et solidt regionalt afsæt. Vi har i Nordjylland arbejdet så målrettet med mobilitetsområdet, at resten af landet nu kommer på besøg for at blive inspireret. Det viser lidt om, at vi er på rette vej, siger Svend Tøfting.Region Nordjylland har gennem mange år arbejdet målrettet med udvikling og anvendelse af ITS for at forbedre den nordjyske mobilitet og trafiksikkerhed. Det har skabt resultater - blandt andet på grund af gode samarbejdsrelationer.- Vi har gennem alle årene haft visionære regionale politikere, som har ønsket at sætte dagsorden og holde Nordjylland forrest i feltet på ITS-området. Og så har vi haft Svend Tøfting, som med sin faglige indsigt samt sit store netværk har været dygtig til at styre vores mange initiativer sikkert i mål, siger Henning Christensen, regional udviklingsdirektør i Region Nordjylland.Et af de nyeste nordjyske initiativer er app’en MinRejseplan, som er udviklet i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, og som blev lanceret i foråret. App’en giver brugeren et nemt overblik over og mulighed for betaling af en rejse fra A til B, hvor der undervejs både kan anvendes kollektiv trafik og delebiler med videre.MinRejseplan, som er den første app af sin slags i Danmark, blev præsenteret på Verdenskongressen i København i kategorien ’Mobility as a service’, hvor der var fokus på nye løsninger, som gør det muligt at blive transporteret på en mere miljøvenlig måde ved at anvende transportmidler der er tilpasset den enkelte rejse.App’en blev i forbindelse med kongressen tilbudt til alle delegerede, som dermed fik et hurtigt overblik over og nem adgang til transportmuligheder i København under deres besøg - en verdenspremiere som blev godt modtaget.