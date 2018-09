Demente kan trygt tage med Midttrafiks busser

Fredag 28. september 2018 kl: 07:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Siden december sidste år har demente med tilknytning til DemensHjørnet i Aarhus haft mulighed for at hente en Bistå-nål til jakken, som de kan have på, når de rejser med bussen. Nålen er et signal til chauffører og kontrollører om, at de måske står overfor en kunde, der har brug for ekstra hjælp.43 demente er i dag tilmeldt sig ordningen, som gør det mere trygt at være dement i Aarhus bybusser. Borgere med demens kan have svært ved at huske, hvor de har lagt buskortet, mens andre ikke forbinder billetkontrol med fremvisning af buskort. Midttrafik har derfor oplevet, at en dement borger har fået flere kontrolafgifter, selvom den demente har et gyldigt pendlerkort.Med Bistå-nålen vil både chauffører og kontrollører have mulighed for at hjælpe den demente. Det giver tryghed ikke bare hos den demente, men også hos pårørende til den demente. Og det er netop sidstnævnte gruppe, der i forbindelse med et fokusgruppeinterview, understregede, at trygheden ved en mærkningsordning kan være afgørende for, om en dement fortsat kan og vil bruge bussen.Et kommende samarbejde mellem DemensHjørnet og Midttrafiks chaufføruddannelse Fly High skal udvide chaufførernes kendskab til demenssygdommen og gøre dem endnu bedre til at identificere og vejlede demente kunder i busserne.Midttrafiks bestyrelse besluttede på sit møde 18. september, at ordningen med Bistå-nålen og demenssamarbejdet skal fortsætte som en varig ordning.