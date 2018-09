Pendlerplads med letbane og cykler er åbnet ved Aarhus

Onsdag 26. september 2018 kl: 12:36

Af: Redaktionen Med åbningen af letbanestrækningen mellem Skejby og Lisbjergskolen er Parker & Rejs-anlægget ved Klokhøjen i Lisbjerg er også åbnet. Anlægget, som har gratis pladser til 80 cykler og 100 biler, er placeret tæt ved motorvejen. På den måde kan det komme flest muligt pendlere til gavn - uanset om de kommer til Klokhøjen på to eller fire hjul.Trafikknudepunktet ved Klokhøjen er et led i Aarhus Kommunes overordnede strategi om at gøre det nemmere for trafikanter at kombinere flere transportformer. Derfor er der placeret pendlercykler på stedet, så bilister langvejs fra frit kan vælge, om de vil tage Letbanen eller en cykel videre ad supercykelstien ind mod centrum.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.