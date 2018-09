Terberg Scandinavia er forstærket i Sverige

Onsdag 26. september 2018 kl: 12:11

Af: Redaktionen Efter gymnasiet aftjente Per Löthner sin værnepligt i flyvevåbnet. Derefter tog han officersuddannelsen og var officer i flyvevåbnet med teknisk tjeneste mellem 1985 og 1990.- Siden har jeg arbejdet med salgsarbejde rettet mod industrien, business to business, siger Per Löthner og fortsætter:- Jeg har hovedsageligt pendlet mellem emballageindustrien og truckindustrien. Jeg har solgt både emballage og trucks. Man kan sige, at fællesnævneren for begge disse områder er logistikken.Et par af hans tidligere ansættelser har været hos SCA Packaging og Kappa Förenade Well. Han har også solgt Nissan og Atlet gaffeltruck i Sverige og har ovenikøbet nået at arbejde for danske E-L-M, en virksomhed, der fremstiller aggregater til gaffeltruck.- At N.C. Nielsen var en rigtig god virksomhed for mig med fine maskiner, var jeg klar over, længe inden jeg begyndte i mit nye job her, siger Per Löthner.- Da jeg var i Atlet, solgte jeg et par terminaltraktorer gennem Douglas til mine kunder. Vi har holdt kontakten, og da N.C. Nielsen havde brug for forstærkning, passede det mig fremragende at kunne gå ind og dele et så misundelsesværdigt job, som det Douglas har.- Jeg vil især fordybe mig i at lære at forstå havnevirksomheder. Havne er en ny kundekategori for mig, siger han i forbindelse med sit nye job.