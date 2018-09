Truck-leverandør har leveret 50.000 fra samme producent

Onsdag 26. september 2018 kl: 12:03

Af: Redaktionen Det stod ikke skrevet i kortene, at Linde-agenturet skulle blive en succes. I 1973 var den tyske Linde-producent på jagt efter en dansk forhandler. Niels Christian Nielsen, grundlægger af N.C. Nielsen A/S, slog til, da han havde sporet en vis interesse for ”de nye gaffeltruck”, og den første Linde H40 type 316 gastruck blev hentet på banegården i Aarhus for at blive bragt til en kunde på Mors.Det dengang upåagtede truckmærke fandt med en større salgsindsats, hvor kunderne blev besøgt personligt, sit fodfæste i Danmark. Efterhånden blev der opbygget en stabil kundekreds i det jyske - og i det tyske var der for alvor kommet gang i produktudviklingen af de mange forskellige typer Linde-truck, herunder både el-, gas- og dieseltruck.N.C. Nielsen og Linde fik endnu et gennembrud i midten af 1980’erne, da der også kom fokus på warehouse-maskiner og lagerteknik. Nu kunne N.C. Nielsen levere en endnu bredere vifte af de karakteristisk røde Linde-truck til lageropgaver af alle slags. Linde var også med i den tunge ende med stærke Linde gaffeltruck og reachstackere til containertransport.I 2006 rundede N.C. Nielsen de første 25.000 solgte truck.- Vores markedsposition er tæt knyttet til Linde-truck. Vi lever i nøje samklang med denne tyske producent, som i flere årtier har formået at sætte nye standarder inden for design, kvalitet brændstofforbrug, præstationsevne og effektivitet. Linde er i særklasse og vores kunder sætter især pris på de lave levetidsomkostninger, siger salgsdirektør Allan Christensen fra N.C. Nielsens hovedkvarter i Balling.Hos N.C. Nielsen er Linde-mærket en succes på flere fronter. Dels fortsætter udviklingen med fuld kraft, og dels har N.C. Nielsen gennem årene overtaget forhandlingen af andre mærker på baggrund af den mangeårige historik med Linde. I dag forhandler N.C. Nielsen også de hollandske Terberg terminaltraktorer, SMV Konecranes kæmpemaskiner til vindmølleindustrien, irske Combi-lift specialmaskiner samt en lang række andre logistikløsninger.- Vi glæder os over at kunne tilbyde hele vores brede produktprogram til stort set alle grene af dansk erhvervsliv. Vi kan hjælpe vores kunder med meget specialiserede transportopgaver og innovative løsninger. Vi kan tilpasse Linde-maskinerne med en bred vifte af ekstraudstyr. Vi kan levere selvkørende AGV-løsninger. Vi tilbyder egenproducerede Lithium-ION batterier og har udviklet konceptet ”service uden grænser”, hvor vores mere end 100 servicemontører kan komme med kort varsel, siger salgsdirektør Allan Christensen.