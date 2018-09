Letbanen i Aarhus er efterspurgt

Onsdag 26. september 2018 kl: 11:27

Af: Redaktionen Det har betydet, at Midttrafik har indsat en ekstra afgang fra Aarhus H klokken 7.45 - fem minutter før toget fra Odder holder ved perronen for at åbne dørene for ud- og indstigende rejsende.





Forud for den ekstra afgang var der betydeligt flere, der ville stige ind i toget, end der var plads til.















