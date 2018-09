Vognmand i det østjyske har fået en ny DAF XF

Tirsdag 25. september 2018 kl: 16:28

Af: Redaktionen - Jeg har altid været glad for at køre DAF, og nu er det altså min tur til at få en ny tulipanraket, siger han og fortsætter:





- Jeg har hidtil mest kørt i vores Scania R 450, og det er da også en fin bil, men nu ryger den altså over i hjørnet som pladstrækker, siger han med glimt i øjet og kærlig hilsen til Scania’s lokale sælger.









Peter T. Thomsen vil ikke nævne nogle beløb, men han lægger ikke skjul på, at selv svensk guld kan købes for dyrt. Efter sit seneste besøg måtte Scania-sælgeren derfor køre hjem fra Stenderup uden en slutseddel i tasken.







Den nye DAF er leveret af salgskonsulent Thomas Poulsen fra ESA Trucks Danmark A/S i Kolding, og han tager en DAF XF510 i bytte. Med leveringen råder Peter T. Thomsen dermed fortsat over syv lastbiler, en varevogn til kurérkørsel samt godt ti trailere af forskellig type.







Den nye tre-akslede DAF XF530 er af typen 6x2/4 FTG med ESA-Liner trækkeropbygning inklusiv heldækkende alu-dørk, hydraulikanlæg, værktøjsskab, ADR-udstyr samt en særligt tilpasset bagende med ekstra LED-baglygter, arbejdslys og blitzlys. Drivlinen består af en DAF MX-13-motor på 530 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm, 12-trins ZF Traxon-gearkasse med automatisk gearskiftesystem samt bagaksel med 2,39:1 i udveksling.







Når det gælder førerhuset, har vognmanden sat kryds i stort set alle felter for ekstraudstyr. Det gælder eksempelvis komplet læderstue i DAF’s originale Exclusive Line suppleret med plysning fra FIX Autopolstring i Hedensted, masser af lyd- og TV-udstyr, parkeringskøler og blitzlysbjælke. Førerhuset er metallakeret fra fabrik, mens Taulov Autolakering har stået for maling af chassis, skærme og opbygning. Selv det lovpligtige ADR-udstyr i form af ildslukkere, skovl og kost er malet i førerhusfarve.







Peter T. Thomsens nye XF530 er specificeret, så han kan bruge den til alle typer kørselsopgaver i sin vognmandsforretning. Det gælder blandt andet ADR-transport af flydende gasser, nord- og sydgående transport, kørsel af af flaskepant-maskiner, genbrugsemballage og forskelligt udstyr til minkindustrien og demo-kørsel af sorteringsanlæg til affaldsindustrien.







Leveringen af den nye DAF falder sammen med Peter T. Thomsen Transport's 20-års jubilæum og indvielse af nyt lager- og garageanlæg på Saturnvej i Horsens. Her har vognmanden investeret i en 13.500 kvadratmeter stor grund, hvor han opfører 2.100 kvadratmeter lager og 300 kvadratmeter administration. Halvdelen bliver lejet ud til blandt andet synshal og lager, mens han selv vil disponere over resten til indendørs parkering samt administration og mandskabsfaciliteter.























