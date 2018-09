Direktøren har været hos fragtmændene i 25 år

Tirsdag 25. september 2018 kl: 15:19

Af: Redaktionen Peter B. Jepsen er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og efter en årrække inden for banksektoren blev han i 1993 ansat som salgs- og marketingchef hos Danske Fragtmænd A/S.Siden 1996 har han været en del af ledelsen og har i perioden haft ansvar for flere af virksomhedens stabsfunktioner; salg og marketing, HR og kommunikation samt eksterne relationer.I kraft af sit virke i ledelsen hos Danske Fragtmænd A/S har Peter B. Jepsen siden 2008 ligeledes været virksomhedens repræsentant i DI’s udvalg for infrastruktur og transport samt formand for DI’s udvalg for erhvervsuddannelser.Derudover er Peter B. Jepsen næstformand for DI Transports bestyrelse og har siden 2015 været formand for ATL, som er arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik.