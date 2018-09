MAN’s løve brøler X-tra på IAA

Tirsdag 25. september 2018 kl: 11:28

Af: Jesper Christensen MAN XLion er specielle udgaver af MAN’s testede og gennemprøvede lastbilmodeller.

MAN XLion TGX Long Haul er eksempelvis en udgave af MAN TGX med mindst 460 hk og op til 640 hk.





MAN XLion Traction er en særlig udgave af MAN TGS med mellem 460 og 500 hk motorer og målrettet bygge- og anlægsopgaver.





MAN XLion Distribution er en særlig udgave af MAN’s to-akslede TGL og TGM-modeller uanset motorstørrelse og førerhus. XLion betyder her aircondition, håndfrit system til telefon og MAN’s lydsystem. Pakken omfatter også et multifunktionsrat og et komfort-sæde til chaufføren.









MAN oplyser, at der afhængigt af det enkelte marked kan leveres specielle pakker til XLion-modellerne inklusiv finansierings og vedligeholdelsesmuligheder.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.