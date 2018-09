Danske lastvogne kører mere internationalt gods

Mandag 24. september 2018 kl: 19:27

Af: Redaktionen Udviklingen i danske lastbilers transportarbejde. (Grafik: Danmarks Statistik)Transportarbejdet i andet kvartal 2018 blev samlet 3,7 mia. tonkm. To tredjedele af den samlede godstransport foregår med lastbiler.Det samlede internationale transportarbejde udgør ca. en femtedel af de danske lastbilers samlede transportarbejde. Med stigningen i seneste kvartal fortsætter en positiv vækst i de danske lastvognes internationale transportarbejde. Betragtes de seneste fire kvartaler samlet, viser det internationale transportarbejde fra Danmark til udlandet en samlet fremgang på 25 procent i forhold til de foregående fire kvartaler.Transportarbejdet fra udlandet til Danmark er i samme periode steget 11 procent.Det øvrige danske internationale transportarbejde er uændret. Det dækker over dansk cabotagekørsel i udlandet samt tredjelandskørsel - det vil sige kørsel mellem to andre lande end Danmark.Hovedparten af den internationale godstransport med danske lastvogne går til og kommer fra nabolandene Sverige, Norge og Tyskland. Tre fjerdedele af det danske transportarbejde fra Danmark går til de tre lande og ni tiendedele af dansk transportarbejde til Danmark kommer fra de tre naboer.Set over de seneste fire kvartaler er væksten i det internationale transportarbejde sket i turene fra Danmark. Hovedårsagen er primært væksten i antallet af ture med læs i den udgående transport, som ifølge Danmarks Statistik er steget med 20 procent. Omvendt er der ikke en øgning i antallet af ture med læs i den indgående transport, som faldt 5 procent.Den gennemsnitlige godsmængde pr. tur med læs faldt med 5 procent på ture fra Danmark, mens den steg 5 priocent på ture til Danmark. Godsmængden på en tur fra Danmark var i gennemsnit 16,5 ton, mens den på ture til Danmark var 18,5 ton.Samtidig steg den gennemsnitlige turlængde på ture fra Danmark med 15 procent, mens den på ture til Danmark steg 5 procent. En tur fra Danmark var i gennemsnit på 750 km, mens den modsatte tur i gennemsnit var 530 km.Samlet er det gennemsnitlige transportarbejde på ture fra Danmark steget 9 procent og på ture til Danmark steget 10 procent. Der er altså næsten identisk vækst i transportarbejdet i de enkelte ud- og indgående transporter med danske lastvogne, men et faldende antal ture til Danmark giver en lavere vækst i for denne del af den internationale transport.