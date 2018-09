Dansk chauffør blev nummer tre ved det tredje kran-vm

Mandag 24. september 2018 kl: 18:51

Af: Redaktionen Tim Hansen fra Danmark kom på tredjepladsen ved prest kran-vm, som Hiab er vært for..Sejren i det tredje kran-vm gik til Andreas Öhman. Blandt 15 finalister vandt Andreas Öhman mesterskabets finale med en tid på 2:32:89, mens Jani Väisänen fra Finland kom på andenpladsen i finalen med en tid på 2:38:95.Tim Hansen fra Danmark kom på tredjepladsen med en tid på 2:33:18. Tiden i semifinalen var desværre langsommere, så Tim kom ikke helt frem til kampen om guld og sølv, men han vandt bronzefinalen og det udløste en rejsecheck på 2.000 euro.I finalen af det tredje verdenskranmesterskab blev konkurrencen gennemført med en HIAB X-HiPro 232 stykgodskran. Konkurrencen testede deltagernes evner og kunnen ved at flytte vanddunke langs en foruddefineret vej på kortest mulige tid.- Jeg var meget nervøs under konkurrencen, jeg havde en høj puls hele tiden, men nu føles det så godt, svarede svenske Andreas Öhman efter sejren.- WCC-konkurrencen var meget velorganiseret og meget sjov - du møder folk fra hele verden, sagde han videre.Andreas Öhman vender hjem med titlen World Crane Champion, en rejsecheck på 5.000 euro og en gavecheck på 20.000 euro til køb af en ny HIAB-kran.Det første verdensmesterskab i 2015, sponsoreret og organiseret af Hiab, lancerede en ny tradition i branchen, der giver kranoperatører fra hele verden en chance for at vise deres evner og måle deres kunnen mod deres branche-kollegaer. I år kom finalisterne fra Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Finland, Tyskland, Israel, Italien, Holland, Norge, Polen, Sverige, Spanien, England og Slovenien.- Jeg vil gerne lykønske Andreas Öhman med sejren og alle finalisterne for en god konkurrence. Optakten op til mesterskabet var fantastisk, med hundredvis af professionelle kranchauffører der deltog i kvalificeringsrunderne. Vi hos Hiab er begejstret over at have været vært for denne begivenhed for tredje gang, hvor branchens bedste chauffører har vist, at de virkelig har det, der kræves. Vi glæder os til det næste mesterskabsfinale på IAA 2020-udstillingen i Hannover, sagde Joakim Andersson, der er Senior Vice President for Hiab-kraner.