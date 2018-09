Det er en rigtig god idé

TRANSPORTORGANISATION OM DIGITALE KØREKORT:

Mandag 24. september 2018 kl: 18:32

Af: Redaktionen For at udnytte det fulde potentiale at et digitalt kørekort, bør man efter ITD’s opfattelse harmonisere området på EU-niveau og på sigt integrere uddannelses- og kvalifikationsbeviser i samme system.ITD roser VLAK-Regeringen for initiativet med at digitalisere kørekortet. Det er smart, nemt og administrativt let at kunne fremvise gyldig legitimation på sin smartphone. Men set fra ITD’s plads på transportområdet, hvor international transport tager en stor er en stor af pladsen, bliver det først rigtigt smart, når det digitale kørekort også kan anvendes i udlandet.- Digitalisering af kørekortet er et godt initiativ, som vil komme alle bilister til gode. I ITD synes vi, at det er rigtig fint, at Danmark går foran og udvikler et nationalt system, men skal det virkelig batte noget, er det bydende nødvendigt, at man hele tiden har fokus på, hvad der sker på europæisk og internationalt plan, så man sikrer, at systemerne er kompatible og anerkendes på tværs af grænser, men også skubber på i forhold til den europæiske digitaliseringsproces. Det er især vigtigt for transporterhvervet, som jo er grænseoverskridende, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chef for politisk afdeling i ITD.ITD har siddet for bordenden i et team under EU’s Digital Transport & Logistics Forum (DTLF). Her har man netop arbejdet med digitalisering af køretøjs- og førerdokumenter og har anbefalet, at man begynder med at digitalisere registreringsattesten og kørekortet, og efterfølgende integrerer øvrige relevante dokumenter.- Kørekortet er et godt sted at starte, og her vil det være oplagt at skele til erfaringer fra andre lande som for eksempel Finland, som er langt fremme med digitaliseringen af kørekort. Herudover vil vi gerne anbefale, at man - for at lette byrderne for transporterhvervet - også digitaliserer registreringsattesten, synsrapporten og øvrige godkendelser, certifikater med videre. Samtidig er det vigtigt at finde holdbare løsninger på, hvordan relevante myndigheder i ind- og udland kan tilgå data blandt andet i forbindelse med vejsidekontrol, siger Jørn-Henrik Carstens.