Struer-virksomhed har fået ny to-akslet tip-trailer

Mandag 24. september 2018 kl: 14:35

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, har et chassis opbygget med længdevanger opsvejst i I-profil med specielle forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis.Tipkassen er opbygget med sider fremstillet i 6 mm Hardox 450-plade med 100 mm dybe spanter udvendig. Forvæggen er ligeledes fremstillet i 6 mm Hardox 450-plade med kraftige forsmækforstærkninger, mens bunden er fremstillet i 10 mm Hardox 450-plade.I bagenden er der monteret en pendelbagklap i 600 mm højde.Traileren er leveret med to 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Den forreste aksel har liftfunktion.Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas.Interesserede kan læse mere om Hvidberg A/S