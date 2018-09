Arriva har fået nye medarbejdere i ledelsen

Mandag 24. september 2018 kl: 12:34

Af: Redaktionen Nicolai Heineke overtog 1. september stillingen som ny CFO hos ArrivaNicolai Heineke stillingen som CFO fra John Bo Henriksen. Nicolai Heineke kommer fra en stilling som Deputy CFO i teleselskabet 3, hvor han har været ansat siden 2009. Tidligere har Nicolai Heineke arbejdet for TDC Group - blandt andet som finansansvarlig for TDC Erhvervs storkunde division for fastnet og bredbånd. Nicolai Heineke har en kandidat i Økonomi og Forretningsadministration fra Copenhagen Business School.























Anders Ewald, der er Head of Legal & Insurance, er blevet udnævnt til direktør for Procurement, Legal & Risk Management. Han indtræder dermed i Arriva Danmarks ledelse. Anders Ewald er uddannet cand.merc.jur. og har en MBA fra Heriot-Watt University. Han har været ansat i Arriva Danmark siden 2008.





