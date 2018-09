Ny containerbil skal operere i Storkøbenhavn

Det er Scania i Ishøj, der har stået for klargøring, og Scanias salgschef John Schultz, der også har stået for salget af bilen - og overdragede den specialopbyggede containerbil.



Tscherning har også tilkøbt Scania’s udvidede drivline-reklamationsret, som gælder i seks år. Det er servicesælger Jakob Klarskov, der har stået for salg af serviceaftale.

Af: Redaktionen Tscherning’s nye containerbil er bygget på et meget kort chassis, da den skal være nem at manøvrere med i byerne og på byggepladserne i og omkring København. Bilen, der er opbygget hos HMF i Roskilde, er udstyret med et JOAB-kroghejs af typen L20A med vippetårn, komplet forsmæk med tank og monteret ventil, så der spares så meget plads på chassiset som muligt. Kroghejset er radiostyret, så chaufføren kan styre hejset via en fjernbetjening med joystick.Opbygningen består derudover af ekstra frie funktioner til hydraulisk udskydelig kofanger, luftudtag for automatisk bagsmæk og værktøjskasser.BL Lakering i Ringsted har stået for lakering af bilen i Tscherning’s grønne nuancer. Tschernings grundlægger Georg Tscherning - også kendt som Dr. Hug - bliver også hyldet på bilen med fire små portrætter.For at undgå unødige driftstop og udgifter har Tscherning tilkøbt en skræddersyet serviceaftale, så lastbilen fremover bliver indkaldt til service på baggrund af kørselsmønster og de driftsdata, som lastbilen sender fra den indbyggede Communicator-boks.