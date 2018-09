Letbanen til Grenaa vil åbne sidst i marts

AARHUS LETBANE:

Mandag 24. september 2018 kl: 11:24

Tidsplanen kan rykke sig

Godt samarbejde med Styrelsen



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der ligger en række opgaver og arbejde, der skal udføres for at få strækningen godkendt til kørsel med passagerer. Sammen med strækningen Aarhus - Grenaa vil strækningen Lisbjerg - Lystrup også blive godkendt. Dermed vil hele letbanens første etape på i alt 110 kilometer være åben for passagerer.- Forventningen om at kunne åbne til Grenaa sidst i marts er baseret på en grundig gennemgang af alle udestående opgaver. Arbejdet er udført i samarbejde med assessor, ASAL-konsortiet og operatøren Keolis og baseret på de erfaringer, som vi fik fra den nylige godkendelse af strækningen mod Odder. Her fik vi det hidtil mest præcise indtryk af, hvor lang tid godkendelsesprocessen forventes at tage. Tilsammen gør det, at vi nu har en realistisk plan, siger Michael Borre.Når der endnu ikke kan gives en præcis dato for åbningen af strækningen til Grenaa, skyldes det ifølge Aarhus Letbanen godkendelsesprocessen.Først skal Aarhus Letbane og assessor udarbejde en omfattende ansøgningDernæst har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen brug for en sagsbehandlingstid, som kan variere alt efter ansøgningens kvalitet og mængden af spørgsmål, som styrelsen måtte have frem mod en godkendelseSamme proces blev benyttet for godkendelsen af strækningen til Odder.- Det betyder i sagens natur, at tidsplanen fortsat kan rykke sig. Men efter vores fælles gennemgang af de udestående opgaver med alle parter og sammenholdt med den forventede sagsbehandlingstid til myndighedsgodkendelsen, er det Aarhus Letbanes overbevisning, at strækningen til Grenaa bør kunne åbne for passagerer sidst i marts, siger Michael Borre.Med den nye tidsplan står det klart, at strækningen til Grenaa åbner tre måneder senere end Aarhus Letbane ind til nu havde forventet.- Vi er rigtigt kede af, at vi med denne tidsplan skuffer en masse mennesker, og det beklager vi meget. Men vi må erkende, at vi dels har haft brug for at uddrage noget læring af godkendelsen af strækningen til Odder, dels udføre en grundig vurdering af de udestående opgaver, siger Michael Borre.Efter gennemgangen af alle udestående opgaver står det klart for Aarhus Letbane, at særligt udarbejdelsen af de trafikale anlægsbestemmelser vil kræve mere tid end forventet. Anlægsbestemmelserne omfatter krav til kommende ændringer, ombygninger og udskiftninger af letbaneanlægget og skal være på plads, før strækningen til Grenaa kan godkendes.Udfordringen er, at de trafikale anlægsbestemmelser først kan færdiggøres efter at alle andre normer og regler er beskrevet. Det gælder også de normer, der allerede er beskrevet i forbindelse med godkendelsen af den indre strækning og strækningen mod Odder, da der i anlægsbestemmelserne henvises til mange af disse og vice versa.For at udarbejde ansøgningen om godkendelse hurtigst muligt har Aarhus Letbane sat flere ressourcer på opgaven. Blandt andet er der udpeget ansvarlige for hver af de opgaver, der skal løses.- Alle parter har lært af godkendelsesprocessen for først den indre strækning og derefter strækningen til Odder. Man skal huske på, at Aarhus Letbane er den første af sin slags i Danmark, og at det derfor er første gang, at man bygger og godkender en letbane herhjemme. Det giver nogle udfordringer og overraskelser, men vi har i dag et virkelig godt samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den indbyrdes kommunikation er væsentligt forbedret, samarbejdet er gjort smidigere og tidsplanerne er nu mere realistiske, siger bestyrelsesformand for Aarhus Letbane Steen Stavnsbo.Midttrafik fortsætter kørslen med erstatningsbusser mellem Grenaa og Aarhus indtil Letbanen åbner.