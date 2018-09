Plug-in hybrid-lastbil kan køre op til 10 kilomete rpå strøm

Fredag 21. september 2018 kl: 12:33

Af: Jesper Christensen Den nye plug-in hybrid kan tages i nærmere øjesyn på den internationale transportmesse, IAA Nutzfahrzeuge 2018, der åbnede torsdag i denne uge og har sidste åbningsdag torsdag i næste uge.









Scania fremhæver, at den nye plug-in hybrid kan øge brændstofeffektiviteten, så der ligger en besparelse på op til 15 procent på forbruget og dermed også på CO2-kontoen, da der er en lige sammenhæng mellem lavere brændstofforbrug og CO2-udslip. Hvis man så benytter brændstofbesparelsen ti at betale merprisen på bio-brændstof - eksempelvis HVO - kan CO2-regnskabet blive endnu bedre. Helt ned til en CO2-neutral kørsel.









Sammen med den nye hybridlastbil til distribution og anlægsopgaver præsenterer Scania også et elektrisk kraftudtag, som åbner for, at man kan bygge bilen op med eksempel renovationsudstyr.









De nye hybrid-lastbiler har som udgangspunkt en elmotor på 130 kW - 177 hk - med et drejningsmoment på 1.050 Nm plus en fem-cylindret dieselmotor på 280, 320 eller 360 hk.









Scania oplyser videre, at plug-in lastbilerne har endnu en funktion, der kan bruges i situationer, hvor der er brug for lidt ekstra. Det er en power-boost funktion, hvor el-motoren kan hjælpe dieselmotoren med ekstra effekt på 50 kW og omkring 250 Nm på drejningsmomentet. Hvis chaufføren ønsker det, kan el-motoren støtte alle accelerationer med 20 kW og et drejningsmoment på 150 Nm. Men det vil koste på energiregnskabet.









