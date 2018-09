Fleksible uddannelser gavner søfarten

DANSKE REDERIER:

Torsdag 20. september 2018 kl: 21:00

Af: Redaktionen Bachelorer skal kunne tage et par år væk fra studierne og hellige sig arbejdsmarkedet for at samle noget praktisk erfaring og finde den helt rette kandidatuddannelse for netop deres interessefelt.



Sådan lyder det i korte træk i det nye uddannelsesudspil, som uddannelsesminister Tommy Ahlers, har lagt frem. Han ønsker mere fleksibilitet i den nuværende uddannelsesstruktur, så man som bachelor kan komme ud og få nogle års erhvervserfaring, før man kommer tilbage og tager en kandidatuddannelse.





I dag gælder retskravet for optag på kandidatuddannelsen, hvis man går direkte videre efter bacheloren. Fremover skal retskravet gøre det muligt, at man stadig er garanteret mulighed for optage på kandidatuddannelsen efter tre år på arbejdsmarkedet.





- Retskravet skal gælde i tre år. Så man har mulighed for at komme ud i erhvervslivet, hvor man så er helt sikker på, at man kan komme tilbage og tage kandidatuddannelsen, sagde Tommy Ahlers, da han præsenterede udspillet på Copenhagen Business School, der blandt andet lægger hus til uddannelsen International Shipping and Trade, der er en skræddersyet bacheloruddannelse til rederierhvervet.





Uddannelsen giver allerede i dag adgang til en dispensation fra retskravet på to år. I Danske Rederier er man glade for forslaget, som sikrer, at retskravet permanent udvides til tre år, som har stor betydning for rederierne. Det betyder, at de studerende roligt kan tage imod et jobtilbud fra rederierne uden frygt for at miste adgangen til kandidatoverbygningen.





- Det er et rigtig positivt initiativ, som der længe har været behov for. Problemet er, at selvom der knyttes stærke bånd mellem de studerende og rederierne gennem det indbyggede internship på to semestre, vælger mange studerende alligevel at gå direkte videre på kandidatdelen. Det skyldes især retskravet, der gør, at de studerende ikke tør vælge andet - også selv om de får tilbudt fastansættelse efter bachelordelen, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.





Udspillet giver bedre fleksibilitet i uddannelserne. Det stiller krav til virksomhederne. Men her er tilbagemeldingerne fra rederierne positive.





- Erhvervslivet har brug for en kulturændring. Jeg har været i dialog med både små og store danske virksomheder. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra blandt andet Mærsk og TDC, sagde uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i forbindelse med præsentationen af udspillet.













