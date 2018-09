Standarder er afgørende for konkurrenceevne

Torsdag 20. september 2018 kl: 16:08

Af: Redaktionen Det Blå Danmark er langt fremme, når det kommer til at udvikle nye teknologier for søfarten. Det er der fokus på i disse dage, hvor 100 eksperter fra hele verden mødes for at se på internationale standarder i Danske Rederiers lokaler i København.





Ved åbningsceremoni deltog erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som gerne ser Danmark som en ”kreativ sandkasse”, hvor virksomheder og eksperter fra hele verden kan mødes og teste nye teknologier. Han lagde i sin tale vægt på, at det vil kræve international regulering og standarder for at sikre fremtidens innovation.





- Søfarten er et globalt erhverv, derfor er det problematisk med forskellige standarder i forskellige lande. Det er vigtigt, at vi sikrer internationale standarder, så små lande kan konkurrere på det globale marked, sagde Rasmus Jarlov og fortsatte:





- Der er ikke noget marked for virksomhederne til at være fremadsynede, hvis der ikke er globale standarder. Det kan have seriøse konsekvenser for den globale søfartsindustri.





Mødet i København er en del af ISO’s tekniske komités årlige plenarmøde. Komitéen er ansvarlig for over 300 internationale standarder, som blandt andet sikrer bedre sikkerhed til søs, klima, miljø og mere effektiv shipping. Formanden for komitéen Yanqing Li ser Danmarks stærke maritime klynge som en styrke for udviklingen indenfor søfarten internationalt.







- Det er ikke nogen overraskelse, at Danmark længe har ligget solidt i top 10 over søfartsnationer. Samarbejdet mellem maritime virksomheder, rederier, universiteter og eksperter er langt fremme i udviklingen af internationale standarder, sagde Yanqing Li.







For Danske Rederier er det afgørende, at man har internationale standarder, da Danmark trods sin størrelse har verdens hurtigst voksende skibsregister med skibe, der opererer i hele verden.





- To tredjedele af dansk skibsfarts aktiviteter foregår udenfor Europa. Derfor er det afgørende med international lovgivning og standarder, forklarede administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen i sin åbningstale.





- For et globalt erhverv er det ekstremt vigtigt, at vi har et fælles internationalt fodslag med international lovgivning. Et godt eksempel på dette er de globale svovlkrav, der træder i kraft den 1. januar 2020. Derfor er jeg glad for at ISO har meldt ud, at der er fælles standarder på det område i 2020, når lovgivningen træder i kraft, sagde Anne H. Steffensen.





