Dansk transportkoncern får ny partner på det tyrkiske marked

Torsdag 20. september 2018 kl: 17:11

Af: Redaktionen Med afsæt i det nye samarbejde vil EvoLog og Freja være i stand til at opfylde begge parters ambitioner om at etablere en innovativ og konkurrencedygtig transportløsning af høj kvalitet mellem Tyrkiet og henholdsvis Danmark og Norge.Samarbejdet baserer sig på service af høj kvalitet og regelmæssige afgange mellem landene med fuld sporbarhed på alle sendinger ved brug af track & trace og online POD søgning.Freja øger hyppigheden betydeligt på alle afgange mellem Tyrkiet og Danmark/Norge for både stykgods, delpartier og full loads. Såvel EvoLog som Freja har egne toldafdelinger.For at styrke organisationen og ekspertisen på det tyrkiske marked ansatte Freja 1. september ansat Christian Toxværd Munch som leder af aktiviteterne i Tyrkiet, Balkan og Sortehavsområdet. Christian Toxværd Munch har 30 års erfaring på disse markeder. Freja har en ambition om at være markedets foretrukne leverandør af transport og logistikaktiviteter på det Skandinavisk-Tyrkiske marked.