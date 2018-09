Årets varebil blev enten den ene, den anden eller den tredje

Torsdag 20. september 2018 kl: 15:44

Af: Redaktionen Trillingerne blev efterfugt af Mercedes-Benz Sprinter, der med 92 point kørte ind på andenpladsen, mens de tre øvrige kandidaterne endte med 33 point til Ford Transit Connect og 18 point til både Ford Transit Courier og Renault Master Z.E.Peugeot-Citroën koncernen - Group PSA - er markedsleder Europa for lette varebiler med 30 procent efterfulgt af Renault og Ford. PSA har ifølge det danske medlem af juryen bar Van of the Year, Carsten Teiner, præsteret en sensation, når det gælder udviklingen af de nye varebiler Peugeot Partner, Citroën Berlingo samt den nye bil i familien, Opel Combo.Ved at udvikle en kraftigere bagaksel end personbilsudgaverne er man kommet op på 1.000 kg i nyttelast at gøre godt med mod tidligere cirka 600 kg.Carsten Teiner fremhæver også PSA’s otte trins automatgear - især sammen med den 130 hk dieselmotor. Han roser også også trillingernes lave støjniveau i alle udgaver.