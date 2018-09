Sortimo præsenterer digitalt univers ved messe for erhvervsbiler

Torsdag 20. september 2018 kl: 15:35

Sortimos stand på IAA 2018.

Af: Redaktionen Den tyske virksomhed, Sortimo, der er Europas førende leverandør af varebilindretning, har udviklet en banebrydende ny platform til sine kunder - mySortimo. Den nye platform præsenteres for første gang ved Europas største messe for erhvervskøretøjer, IAA 2018 i Hannover. Platformen er en ny digital markedsplads, hvor Sortimo kan videreudvikle den daglige dialog og det professionelle samspil med virksomhedens kunder og tilbyde kunderne løsninger, som dækker endnu flere områder. Formålet er at øge produktiviteten.Der er tale om et produkt og servicetiltag, som både medtager innovative og nytænkende services til håndværkere og teknikkere i alle størrelser og bringer maksimal kundeforståelse i centrum. Sortimo har sat sine kunders processer og arbejdsrutiner i fokus, så kun de mest moderne metoder og teknikker bliver brugt. Håndværkere, industri og logistikvirksomheder kan altså med andre ord se frem til at få præsenteret et digitalt univers, hvor de fremadrettet kan finde personlige og simple løsninger og tilbud på den perfekte arbejdsplads.

- Sortimo har været drivkraft og trendsætter på markedet i mange år. Med denne udvikling sætter vi kunden i fokus og skaber derved en konkret, skræddersyet og ægte værdiskabende løsning for kunderne, siger Reinhold Braun fra Sortimo International GmbH.







På den 600 kvadratmeter store messestand bliver årets tema markedspladsen mySortimo, som optimerer hverdagen for Sortimos kunder og giver alle kunder en 100 procent skræddersyet oplevelse af en komplet ”all in one” løsning til varebiler med kun én kontaktflade. Sortimos kunder vil for fremtiden både kunne nyde godt af bilindretning samt muligheden for at dække alle behov ét sted - det gælder eksempelvis dekoration af bilen med online konfiguratoren mySortimo graphics.







Det nye digitale univers og mySortimo on-site kan opleves på Sortimo’s stand i Hal 13 på IAA 2018, som åbnede torsdag i denne uge og fortsætter til og med torsdag i næste uge.



