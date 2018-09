Polsk chauffør blev idømt fængselsstraf og udvisning

Torsdag 20. september 2018 kl: 15:10

Af: Redaktionen Umiddelbart før var det en anden persons førerkort, der havde siddet i takografen, men der var ikke andre chauffører ved lastbilen, siger hun videre.Ved gennemgang af lastbilen fandt politiassistenterne fra Tungvognscenter Syd to førerkort ud over førerens eget.







Føreren blev torsdag 20. september fremstillet i grundlovsforhør i Kolding Ret sigtet for 22 tilfælde af kørsels på en andens førerkort.





- I grundlovsforhøret erkendte chaufføren at have anvendt de to andre personers førerkort i alle 22 tilfælde. Han erkendte også, at han havde gjort det for at forsøge at skjule de overtrædelser, han derved lavede af køre- og hviletidsreglerne. Sagen kunne derfor afgøres med det samme, som en såkaldt ”straksdom”, hvor han også blev dømt for flere overtrædelser af køre- og hviletiderne, siger Pernille Moesborg.





Chaufføren blev idømt 60 dages betinget fængsel, en bøde på 144.000 kroner, ubetinget frakendelse af førerretten til at føre tunge køretøjer i Danmark i et år og udvisning med indrejseforbud i seks år.





- Dommeren lagde til grund, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, og derfor er det nyindførte bødeloft ikke anvendt, siger Pernille Moesborg.





Af bøden udgør de 20.000 kroner en tillægsbøde, fordi han som bosat i udlandet ikke kan dømmes til at udføre samfundstjeneste.





Chaufføren modtog dommen.





Han blev varetægtsfængslet efter dom, indtil han kan udsendes af Danmark.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.