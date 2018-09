Scania har fået en skydedør på programmet

Onsdag 19. september 2018 kl: 18:32

Af: Redaktionen Den nye dør-mulighed stod og skinnede i solen på en udendørs stand på IAA-messen i Hannover, der officielt åbner i morgen 20. september og har sidste dag 27. september.









Døren er en skydedør i stil med dem, der kendes fra busser. Scania peger på, at med en skydedør bliver udsynet forbedret endnu mere, fordi en større del af døren kan udføres i glas. Derudover åbner skydedøren på en måde, så ind- og udstigning bliver lettere og mere sikker - ikke blot for mandskabet på lastbilen, men også for forgængere, der ikke længere risikere, at mandskabet på bilen åbner døren ud i hovedet på dem.









Førerhuse med skydedør er målrettet til renovationsbiler.









