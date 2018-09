Ford F-Max er Årets Lastbil

Onsdag 19. september 2018 kl: 18:26

Produceret i Tyrkiet

Ny aktør på banen



Af: Redaktionen Med 126 point blev Ford F-Max en klar vinder af årets afstemning, hvor to andre kandidater også var i spil. Volvo Trucks var nomineret med sin nye gas-lastbil i Volvo LNG-serien, mens Scania var nomineret med sin nye generation af lastbiler til bydistribution i L- og P-serien.Kriterierne for uddelingen af prisen som Årets Lastbil i Europa er blandt andet teknologisk innovation, chaufførkomfort, sikkerhed, køreegenskaber, brændstoføkonomi og miljømæssigt aftryk.Bag Ford F-Max står Ford Trucks, som hører under det tyrkiske joint venture-selskab Ford Otosan, som med den nye langturstrækker har ambitioner om for alvor at køre ind på det europæiske marked for fjerntransport.Drivlinen i Ford F-Max består af en 12,7 liters Ford Ecotorq Euro 6-motor med 500 hk kombineret med ZF’s automatiske 12 trins Traxon-gearkasse, der blandt andet benyttes af DAF Trucks.Førerhuset er helt nyt, og den tyrkisk producerede F-Max har forskellige teknologier som ACC, gps-styret PCC, Eco-Roll, flådestyringen ConnecTruck med mere.Fagjuryen lagde desuden vægt på det komfortable førerhus med fladt gulv, fuld bredde og en indvendig højde på 2,16 meter, gode opbevaringsmuligheder og brugervenlige instrumentbræt.Formanden for juryen, Gianenrico Griffini, opsummerede ved uddelingen af prisen baggrunden for valget af Ford som Årets Lastbil.- Med introduktionen af F-Max har Ford Trucks leveret en fint udviklet trækker, som kan blive en betydende ny aktør i det stærkt konkurrenceprægede segment for fjerntransport.Prisen som International Truck of the Year (IToY) blev oprindeligt lanceret i 1977 og har været uddelt hvert år lige siden.Bag kåringen står en international jury bestående af transportjournalister, der repræsenterer lastbil-medier i 25 europæiske lande. De seneste år har den europæiske IToY-gruppe også bredt sig til at inkludere associerede medlemmer fra de voksende lastbilmarkeder i Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Japan og Iran, som dog ikke deltager i kåringen af den europæiske pris.Det danske medlem af International Truck of the Year er Lastbil Magasinets chefredaktør, Rasmus Haargaard.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.