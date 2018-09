Kan Danmark levere en dag uden døde i trafikken

RIGSPOLITIET:

Onsdag 19. september 2018 kl: 00:02

Overholder jeg hastighedsgrænserne?

Er jeg ædru?

Er jeg opmærksom?

Virker mine lygter og bremser på cyklen eller bilen?

Af: Redaktionen Det er egentligt ganske enkelt, for man kan som trafikant være med til at hjælpe ens selv og andre i trafikken ved at vise hensyn til medtrafikanterne. Det er man faktisk forpligtet til ifølge Færdselsloven.Man kan så stille sig selv følgende spørgsmål:Kan man svare ja til spørgsmålene, er man allerede med til at øge færdselssikkerheden.I 2017 var der 19 lande, som kunne melde om nul døde på dagen, hvilket tangerede rekorden, som blev sat i 2016. Danmark var et af de 19 lande, som havde nul døde i forbindelse med Project Edward 21. september sidste år.Ved at følge ovenstående råd, kan man være med til, at Danmark igen i år opnår at have nul døde under Projekt Edward. Og følger man rådene hver eneste dag, kan Danmark måske opnå flere dage med nul dræbte, og dermed sikre målsætningen om 120 dræbte i trafikken i 2020.