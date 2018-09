Lørdag er vognmændenes dag på Fyn

Tirsdag 18. september 2018 kl: 14:31

Af: Redaktionen Der bliver mulighed for at møde TungVognsSpecialisten (TVS), DTL’s nærmeste samarbejdspartnere fra Circle K og Codan og en lang række leverandører til branchen, som vil være til stede på pladsen.





DTL’s formand Martin Danielsen kommer og byder velkommen, og der bliver lejlighed til at tale med blandt andre DTL’s konsulenter om fordelene ved et medlemskab med medlemstilbud og rabataftaler.





Der åbnes med kaffe og rundstykker til de morgenfriske - og fra klokken 12 er der pølser fra grillen og et glas fadøl til at slukke tørsten.







Som et ekstra trækplaster er der et gratis kroophold for to personer inklusiv tre-retters menu til alle, der melder sig ind som medlem i DTL på dagen.







Arrangementet foregår hos AMU Odense på C.F. Tietgens Boulevard i Odense SØ.







Alle er velkomne.





Tilmelding af hensyn til indkøb til forplejning er nødvendig. Tilmelding kan ske til LBE@dtl.eu eller på telefon 7015955.









