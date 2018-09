Polsk chauffør tog trofæet hos Volvo Trucks i Sverige

Tirsdag 18. september 2018 kl: 10:33

Vinder af konkurrencen blev Piotr Krahel fra Polen, på andenpladsen Bert Johansson, Sverige og trediepladsen Simo Laukkanen, Finland.

Fakta om Volvo Trucks Driver Challenge

Konkurrencen er blevet afholdt hvert andet år siden 2009

Dette års konkurrence omfattede over 12.000 chauffører. Samlet set kvalificerede 35 chauffører sig til verdensfinalen

Finalen blev afholdt på Volvo Trucks Experience Center i Gøteborg 13.-14. september

Formålet med konkurrencen er at sætte chaufføren i fokus og fremhæve betydningen af veluddannede og kompetente chauffører

Konkurrencens primære fokusområder er brændstofeffektivitet, produktivitet og sikkerhed

Verdensfinalen var baseret på kørsel med to lastbilmodeller (FH og FMX) og to baner (brændstof og produktivitet) på et lukket område. Vinderen havde den højeste samlede score fra to forskellige kørestationer, der målte sikkerhedsparametre sammen med brændstofeffektivitet og produktivitet

Resultat 2018:

Piotr Krahel, Polen

Bert Johansson, Sverige

Simo Laukkanen, Finland

Af: Redaktionen - Volvo Trucks Driver Challenge samler alle de forskellige udfordringer, lastbilchauffører står over for hver dag. Deres evner er ofte den afgørende faktor, når det kommer til vores kunders profitabilitet og produktivitet. Verdensfinalen gav os mulighed for at bevidne utroligt dygtige chauffører håndtere deres køretøjer på imponerende vis, siger Maria Bergving, der er SVP Brand, Marketing & Communications hos Volvo Trucks.Konkurrencen fandt sted for sjette gang, og i år fokuserede den på tre områder: brændstofeffektivitet, produktivitet og sikkerhed.- De konkurrerende chauffører opnåede fremragende resultater inden for alle områder. De beviste, at det er muligt at udvise en brændstofeffektiv kørestil, levere et skrøbeligt læs i god stand, og på samme tid følge de trafikale regler til punkt og prikke.Målet med Volvo Trucks Driver Challenge er at henlede opmærksomhed på det vigtige arbejde, som lastbilchauffører laver. Det er også en måde at tiltrække unge mennesker til en branche, der tilbyder gode karrieremuligheder. Logistik- og transportsektoren vokser konstant, og der er nu en mangel på uddannede chauffører over hele verden.- Med det formål at hjælpe vores kunder med at rekruttere og fastholde dygtige chauffører har vi i mange år fokuseret på chaufførmiljøets design og vores lastvognes kørbarhed. Systemer, der understøtter chaufføren og gør det nemmere for ham eller hende at manøvrere sikkert med lastvognene, samt chaufførtræning, der dækker alt fra håndtering af lastbilen til brændstofeffektiv kørestil, er andre eksempler på, hvordan vi hjælper chauffører med at gøre et førsteklasses stykke arbejde og til at vokse og udvikle sig, siger Lene Larsen, der er projektleder for Volvo Trucks Driver Challenge.- At vinde Volvo Trucks Driver Challenge er en stor bedrift for mig. Finalen var rigtig udfordrende, og jeg var oppe mod mange erfarne chauffører. Jeg er imponeret over, at Volvo Trucks arrangerer dette motiverende event, der tiltrækker så mange chauffører fra hele verden, siger Piotr Krahel, der tog førstepladsen i konkurrencen.