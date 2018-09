Jubilar fik otte-benede hestekræfter

Tirsdag 18. september 2018 kl: 09:39

Af: Redaktionen Chauffør Lars-Erik Iversen havde i sommer 10 års jubilæum hos Stenager Transport i Skibby på Sjælland. I den anledning blev den trofaste chauffør i sidste uge fejret med en ny Scania R 650 8X4*4 med Sawo-wirehejs, så den otte-benede motor har lidt at arbejde medDer er ikke sparet på noget på Lars-Erik Iversens nye bil, og af udstyr kan blandt andet nævnes premiumstole, V8-læderpakke, retarder, premium-radio med navigation, bak- og læssekamera, dørsider med V8-logo og LED-lys. Derudover er bilen indrettet med gardiner og måtter fra FL Buur.Den nye V8’er er opbygget hos Sawo, mens Laugesens Autolakereri i Ringsted har stået for lakeringen i de karakteristiske Stenager-farver. Scania i Frederikssund har stået for klargøring, og Scania’s lastbilsælger Jes Cramer-Petersen overdragede bilen til den spændte jubilar.Stenager Transport har aftaler på hele deres flåde, hvorfor der også er tegnet en seksårig fuld reparationsaftale på Lars-Erik Iversens nye bil. Med Scania’s reparationsaftaler har virksomheden altid et overblik over de faste månedlige omkostninger, og de undgår dermed uventede udgifter.Som noget nyt har Stenager Transport også tegnet et fartskriverabonnement med trådløs overførsel på den nye bil. Sådan et abonnement indsamler information fra fartskriveren og førerkortet, og giver virksomheden indsigt i chaufførens aktivitet og køretøjsbrug. Med fartskriverabonnementet følger adgang til Scania’s fartskriverportal, hvor de overførte filer lagres, og hvor virksomheden blandt andet kan se rapporter over chaufførens aktiviteter og følge op på eventuelle overtrædelser. Det er servicesælger Jesper Sørensen, der har stået for salg af reparationsaftale og fartskriverabonnement.