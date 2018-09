Volvo Danmark sætter lærlinge og elever højt for at sikre fremtiden

Mandag 17. september 2018 kl: 15:19

Af: Redaktionen I det seneste arrangementet deltog over 80 elever og lærlinge samt flere instruktører fra alle fire danske forhandlere af Volvo Trucks og Renault Trucks - Autohuset Vestergaard, Skifter Lastbil, Titan Lastvogne og Volvo Truck Center. Arrangement foregik som tidligere på Mommark Handelskostsskole på Als. Der var lagt op til to dage med masser af mentale og fysiske udfordringer, frisk luft og socialt samvær.





På førstedagen blev der i alt gennemført 13 forskellige aktiviteter såsom sumobrydning, støvlekast, og bueskydning. Dagen sluttede festligt med et grillarrangement og godnatøl i cafeen. På dag to kunne det første hold nyde solopgangen på stranden, imens de byggede deres tømmerflåde, og senere stod programmet på QR-skattejagt.





- Selvom det var et stramt program og et stort hold, blev der gået til stålet. Og jeg er særdeles imponeret over den fightervilje, der var blandt samtlige deltagere. Alle var med og løftede i flok sammen med deres teamkammerater, siger koordinator på arrangementet og underviser, Christian Seeberg.





Jan Egegaard Jensen, Competence Development Manager hos Volvo Danmark, er ikke i tvivl om, at ressourcerne, der bruges på arrangementet, er godt givet ud.





- Vi tror på, at disse to dage medvirker til, at elever og lærlinge hos Volvo får en følelse af at være særdeles værdsatte i organisationen, og at de kan mærke, at de er en del af noget større. Det er jo vores fremtid, vi investerer i, siger Jan Egegaard Jensen.







