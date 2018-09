Flere teknologier er nødvendige for en fossil-fri fremtid

Mandag 17. september 2018 kl: 12:43

Af: Redaktionen - Vi udvikler alle alternative teknologier med fokus på deres kommercielle levetid, siger Christian Levin, der er Head of Sales and Marketing hos Scania.- Det ville være umuligt at lancere produkter, der ikke opfylder vores kunders forretningsbehov. Den grundlæggende forudsætning skal være, at teknologien giver en rimelig TCO (Total Cost of Ownership) på kort sigt, siger han videre og peger på, at Scania’s plug-in hybrid lastbil og den batteridrevne bus (BEV, Battery Electric Vehicle), der begge er udstillet på den internationale transportmesse IAA i Hannover i denne og næste uge, lever op til dette kriterie.- Scania er velpositioneret, hvad angår teknologiske udvikling af omkostningseffektive løsninger, siger Christian Levin.I en stor undersøgelse har Scania for nyligt udforsket flere muligheder at blive fossilfri i de kommende årtier på - lige fra fuld elektrificering til en portofølge af alternative drivliner. Undersøgelsen viser, at den hurtigste udbredning af elbiler vil kræve fire til fem gang større investeringer i infrastruktur i forhold til den nuværende situation, men vil til gengæld i 2050 kunne reducere driftsomkostningerne med 40 procent.Faktisk giver batteridrevet (BEV) det mest omkostningseffektive forløb i den samlede nedbringelse af fossile brændstoffer til tung transport. I 2031 vil de samlede omkostninger for batteridrevne køretøjer (BEV) nå niveau med diesel på alle segmenter, inklusiv langturstransport.Scania har forpligtet sig til at levere alle teknologier, der effektivt kan bidrage til at reducere CO2-udledningen. En implementeringstid af fossilfrie drivlineteknologier på mindst 5 til 10 procentpoint om året i hele verden er nødvendig for fuldt ud at kune trænge gennem på markederne i 2040.