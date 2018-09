Firma i Roskilde har fået ny fireakslet

Fredag 14. september 2018 kl: 12:16

Af: Redaktionen Lastvognen er leveret med VEB+ motorbremse, I-Shift gearkasse, Komfort+ førerhuspakke, Volvo Trucks’ Indretningspakke 1, Mediaanlæg med navigation og Dynafleet, Udsynspakke+ med Bi-Xenon, 9 tons foraksel på luft, Volvo Dynamisk Styring, Work Remote, lædersæder, køleskab og oliefyr med styring via mobilapp.Bilet er opbygget med et Joab-kroghejs og en HMF Kran 2620 hos HMF i Roskilde. Lys, lygter og slutklargøring er lavet hos Volvo Truck Center i Tåstrup, som også vil være serviceværksted for lastbilen fremadrettet.Den er solgt og leveret af Jesper Schramm fra Volvo Truck Center i Tåstrup.