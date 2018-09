Hollandsk lastbilproducent tilslutter sig en erklæring om CO2-udslip

Fredag 14. september 2018 kl: 12:09

Af: Redaktionen Fra og med januar 2019 kræver den europæiske lovgivning, at alle nye to - og tre-akslede tunge Euro 6-lastbiler over 16 ton forlader fabrikken med en CO2-erklæring. Andre køretøjskonfigurationer følger i 2020.Emissionserklæringsværdierne genereres ved hjælp af universalværktøjet Vecto. Da det drejer sig om en standardiseret og certificeret procedure, gør den nye CO2-erklæring det enklere for transportvirksomheder at sammenligne CO2-emissionsværdier fra forskellige lastbilmodeller og forskellige producenter, før de bestiller en ny lastbil.DAF vil begynde at offentliggøre certificerede CO2-værdier i sidste kvartal af indeværende år på ordrebekræftelserne samt i tilbudsfasen. På den måde kan DAF-forhandleren med det samme fortælle kunderne, hvilke CO2-værdier deres fremtidige lastbil vil have. Vecto-værdier beregnes for en standard trækker/trailer kombination eller forvogn med almindelig kasseopbygning ved brug af standardruter for tre anvendelsestyper og ved brug af certificerede inputdata.- Vi føler, at vi er forpligtet til at passe bedst muligt på vores planet og de kommende generationer. Derfor må vi fortsætte vores indsats for at gøre vores lastbiler endnu renere fremover, siger Richard Zink, der er bestyrelsesmedlem og ansvarlig for markedsføring og salg hos DAF Trucks.- CO2-emission afhænger direkte af brændstofforbruget, og det er et af de vigtigste parametre, når man køber en lastbil. Med lanceringen af de nye CF- og XF-lastbiler har DAF opnået en imponerende forbedring på 7 procent i brændstofforbruget - og dermed CO2-emissionerne - og det gør disse lastbiler til de bedste i branchen, fremfører han.Ud over at levere lastbiler og tjenesteydelser udvikler DAF alternative og bæredygtige elektriske og hybride drivlinjer, som reducerer emissionerne endnu mere. Alternative brændstoffer som eksempelvis HVO (hydro-behandlet vegetabilsk olie), hvoraf de nye generationer ikke skaber konflikt med fødevareproduktion og giver op til 80 procent lavere CO2-emissioner, kan anvendes i de nyeste DAF lastbiler, uden at det går ud over vedligeholdelsen."Med vores intelligente DAF TOPEC-køretøjskonfigurationsværktøj kan vi allerede i dag levere dedikerede brændstofforbrugsværdier for kundens specifikke lastbil, herunder for sættevogn eller opbygning og endda for rute, siger Richard Zink og fortsætter:- Dette gør det muligt for vores forhandlere at finde den bedste og på samme tid mest økonomiske og miljøvenlige lastbil til jobbet. Det er, hvad DAF Transport Efficiency står for.