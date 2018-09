EU skal tage mere hensyn til den sociale dimension

Torsdag 13. september 2018 kl: 14:24

Af: Redaktionen - De, der ignorerer arbejdernes og de små virksomheders berettigede bekymringer, underminerer europæisk enhed. Det er på tide, at vi fører de gode hensigter, som vi proklamerede på det sociale topmøde i Göteborg, frem til lov, fremførte Jean-Claude Juncker som et af de vigtigste politiske mål for den nuværende EU-Kommission, da han talte i Strassbourg onsdag i denne uge.- Med den sociale dimension som en vigtig del af mobilitetspakken, der for øjeblikket er under drøftelse i Ministerrådet og EU-Parlamentet, er det en klar henvisning til, at der er behov for at medlemsstaterne og EU-parlamentarikerne tager ansvar. Vi kan ikke fortsætte med blot at tro, at EU's økonomi kan drives på baggrund af en nedadgående social spiral. Vækst kommer fra forbedringer gennemført af alle parter, hvilket også er i transport- og logistikindustriens interesse, påpeger Søren Larsen, der er direktør i den nordiske interesseorganisation for vognmænd, NLA.





Han fremhæver ud fra sit udgangspunkt, at Jean-Claude Juncker i sin tale fokuserede på et forbedret samarbejde om migration og grænsekontrol og med stærke anbefalinger om, at medlemsstaterne sætter sig ned og finder en fælles løsning snarere end at råbe af hinanden. På den anden side fremhævede EU-Kommissionens formand også, at lovgivningen skal respekteres. Endelig lykønskede kommissionsformanden EU med det højeste antal mennesker i arbejde, stigende investeringer - også til infrastruktur - og den fortsatte kamp for mere frihandel.









- Transport har givet et klart bidrag til den positive udviklinger. Nu skal vi bare få reglerne på plads og frigøre det reelle potentiale for vejtransport med bæredygtige og attraktive arbejdspladser, investeringer i rene og højkapacitetsbiler, effektiv og effektiv håndhævelse, så regler respekteres og overtrædelser sanktioneres - med andre ord sikre, at en vognmand kan drive en sund forretning baseret på respekt for reglerne, langsigtet engagement i medarbejderne og reduktion af CO2-udledninger, siger Søren H. Larsen.

