Norduk er et uformelt årsmøde

FAKTA OM NORDISK FORUM:

Torsdag 13. september 2018 kl: 11:14

Af: Jesper Christensen Men hvad NORDUK reelt så var, var ikke tydeligt - blot at det var en form for forum, hvor transportorganisationer og myndigheder fra de nordiske lande, Holland og Storbritannien mødtes med jævne mellemrum.









Derfor besluttede vi her på transportnyhederne at kaste lidt lys over NORDUK.









Hos vognmandsorganisationen DTL, der deltog i sammenkomsten, fik vi følgende forklaring:





NORDUK er et årtier gammelt, uformelt, årligt møde mellem transportmyndigheder og –organisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland og Storbritannien, hvor der udveksles erfaringer og synspunkter om transportpolitik.





Da der er tale om et uformelt møde, tages ikke referat. På det seneste møde fyldte EU’s vejpakke fyldte meget. Brexit - Storbritanniens farvel til EU - blev også vendt.



