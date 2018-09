Vognmand i Svinninge overførte to på samme tid

Torsdag 13. september 2018 kl: 10:58

Af: Redaktionen De to nye overføringsanhængere, som Olaf Jensen A/S, der blev grundlagt i 1934 og drives af tredje generation, er bygget op med længdevanger i I-profil med vridningsstabiliserende forstærkningsplader bagerst og ved tipstemplet.Bagenderne, der er justerbare, så de kan tilpasses containere på mellem 6.500 mm og 7.000 mm, har manuel vippekofangere og har dobbelte runde LED tre-kammer lygter.Cirka to tredjedele af anhængernes længde er fremstillet med tre-vejs tipramme.De nye overføringsanhængere er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.