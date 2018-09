Lovforslag om parkeringsbøder rammer helt skævt

Onsdag 12. september 2018 kl: 14:21

Af: Redaktionen Forslaget vil efter DI Transport's og DTL’s opfattelse ramme lastbiler, der leverer varer i byerne på grund af særlige regler i Færdselsloven om standsning i forbindelse med varelevering. Efter reglerne må lastbiler holde ud over de tre minutter, som en standsning normalt varer, når der er tale om af- og pålæsning.









- Erfaringen er desværre, at nogle parkeringsvagter har svært ved at vurdere, om lastbilen holder parkeret eller om der er tale om en standsning i forbindelse med varelevering. Det problem bliver selvsagt værre, når bøder bliver højere, siger Rune Noack, der er seniorchefkonsulent i DI Transport.









DI Transport er modsat vognmandsorgannisationen DTL modstandere af 25-timers grænsen på rastepladser, da de efter DI Transport’s mening gør det vanskeligt at overholde køre- og hviletidsreglerne. DI Transport er derfor også modstandere af at hæve parkeringsafgifterne. DI Transport opfordrer til at holde distributionskørsel og levering af varer ude for diskussionen.







- Lovforslaget rammer desværre helt skævt, og det er ærgerligt, hvis det ender med, at diskussionerne om parkering på rastepladser, skal betyde dårligere forhold for de danske transportvirksomheder, der leverer varer i byerne, siger Rune Noack.









