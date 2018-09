1.413 virksomheder søgte om 19.931 taxi-tilladelser

Torsdag 13. september 2018 kl: 12:00

en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage

en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

Af: Jesper Christensen Lodtrækningen foregik elektronisk ligesom de tidligere lodtrækninger og blev foretaget af en ekstern statsautoriseret revisor.Alle ansøgere vil modtage en mail i virksomhedens e-boks fra Færdselsstyrelsen om resultatet af deres ansøgning.Færdselsstyrelsen er begyndt at behandle de udtrukne ansøgninger og forventer, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for 8 uger.Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:eller:Den fjerde lodtrækning finder sted 30. november. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. oktober - 12. november 2018.Det har været et krav for at deltage i lodtrækningen, at ansøgeren dokumenterede at opfylde egenkapitalkravet til det ansøgte antal tilladelser. Dette krav vil også være gældende i fjerde lodtrækningsrunde.Et tjek af udtrækningslisten viser, at 29 af de udtrukne selskaber er iværksætterselskaber med samme ejer - Cabital Finans A/S, der har adresse hos TaxiNord i Virum og er ejet af Dantaxi 4x48 F.M.B.A. og Lars Christian Christiansen.









her: Interesserede kan se udtræknings- og venteliste efter tredje runde











